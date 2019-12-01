Desactivan presunto palenque clandestino en Apatzingán, Michoacán tras denuncia ciudadana

Desactivan presunto palenque clandestino en Apatzingán, Michoacán tras denuncia ciudadana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 12:29:35
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Apatzingán, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Un operativo conjunto entre elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal permitió desactivar un presunto palenque clandestino en la comunidad de Chandio, municipio de Apatzingán.

La intervención se realizó luego de que un reporte ciudadano alertara a las autoridades sobre la presunta realización de peleas de gallos en un inmueble de la localidad.

El despliegue formó parte de las acciones implementadas dentro del Plan Michoacán por la Paz, con el objetivo de atender denuncias ciudadanas y reforzar la seguridad en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el aseguramiento de animales u otros indicios relacionados con el caso.

Se espera que en las próximas horas las corporaciones den a conocer más información sobre los resultados de la intervención y las investigaciones correspondientes.

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