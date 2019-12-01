Edil detenido en Puebla: habría intentado “comprar” su salida con dinero y un vehículo en investigación por asesinato de periodista

Edil detenido en Puebla: habría intentado “comprar” su salida con dinero y un vehículo en investigación por asesinato de periodista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 08:49:20
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San Martín Texmelucan, Puebla, 19 de julio de 2026.- La detención de un presidente municipal sacudió la investigación por el asesinato del periodista y docente Josué Martínez Contreras, luego de que la Fiscalía General del Estado de Puebla informó la captura de Javier “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de cohecho.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el edil habría intentado evitar las consecuencias legales durante los actos de investigación al presuntamente ofrecer a los agentes un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura y dinero en efectivo.

La captura ocurrió en el marco de las diligencias relacionadas con el homicidio del comunicador, ocurrido en San Martín Texmelucan, caso que continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias y determinar posibles responsabilidades.

La Fiscalía de Puebla informó que mantiene abiertas las indagatorias y que se realizan las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme al avance del proceso.

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