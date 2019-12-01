Rescatan a perrito en condiciones de abandono durante cateo por presunto maltrato animal en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 12:19:29

Morelia, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Un ejemplar canino fue resguardado por autoridades tras ser localizado en presuntas condiciones de abandono durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Misión del Valle, en Morelia.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, luego de una denuncia relacionada con un posible caso de maltrato animal.

De acuerdo con la información oficial, personal especializado acudió a un domicilio ubicado sobre la calle Convento de la Concepción, donde encontró al animal sin acceso a agua ni alimento, además de permanecer en un entorno insalubre y con evidente deterioro en sus condiciones de cuidado.

Ante la situación, el canino fue asegurado y trasladado a un lugar adecuado para recibir atención y garantizar su bienestar mientras continúan las investigaciones.

La FGE informó que mantiene las acciones para atender los reportes relacionados con posibles afectaciones contra animales y dar seguimiento a los casos conforme a la ley.