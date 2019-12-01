Tráiler vuelca en el libramiento Noreste a la altura del Parque Industrial de Querétaro; conductor resulta ileso

Tráiler vuelca en el libramiento Noreste a la altura del Parque Industrial de Querétaro; conductor resulta ileso
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 16:15:41
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Querétaro, Querétaro, a 19 de julio de 2026.- Esta domingo, se registró, la volcadura de un tráiler, sobre el libramiento Noreste, a la altura del Parque Industrial Querétaro.

Fue en dirección a la Ciudad de México, en donde la unidad perdió el control al llegar a una curva, lo que ocasionó que volcara y quedara con importantes daños materiales.

A la zona, acudieron analistas de Protección Civil, quienes al llegar, valoraron al operador y determinaron que se encontraba ileso, por lo que no requería traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que quedó solo daños materiales.

Cabe mencionar, que la unidad pesada, llevaba a bordo vidrio, el cual quedó esparcido sobre la cinta asfáltica.

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