Hermano de “El Mencho” pide clemencia en EU y acepta una pena de 20 años de prisión

Columbia, Carolina del Sur, a 3 de noviembre de 2026.- Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, solicitó clemencia a una jueza de Estados Unidos y manifestó su disposición a recibir una condena de 20 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

A través de una carta presentada por su defensa ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, el acusado pidió que se consideren su edad, su estado de salud y el tiempo que lleva privado de la libertad. A sus 68 años, expresó su temor de morir lejos de sus hijos y familiares, por lo que pidió una sentencia que le permita tener la oportunidad de reencontrarse con ellos.

En el documento, Oseguera Cervantes reconoció la gravedad de sus acciones, manifestó arrepentimiento y ofreció disculpas por los daños ocasionados. Sus abogados respaldaron la recomendación de imponerle 20 años de cárcel, en lugar de una pena de hasta 30 años solicitada por la Fiscalía.

La defensa también expuso que el acusado permanece bajo condiciones de aislamiento en una prisión de Alexandria, Virginia, situación que, aseguró, ha afectado su condición física y emocional. Por ello, solicitó que sea considerado su traslado a un centro médico del sistema penitenciario federal para recibir atención especializada.

Oseguera Cervantes se declaró culpable el pasado 31 de julio de conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense, además de participar en actividades relacionadas con el suministro de precursores químicos y el lavado de ganancias del CJNG.

La sentencia está programada para el próximo 13 de noviembre, cuando la jueza federal Beryl A. Howell determinará la pena que deberá cumplir por los delitos reconocidos ante las autoridades estadounidenses.