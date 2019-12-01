"Hay que hacer algo con México", insiste Trump tras ataque a Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 07:45:56

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que “hay que hacer en México”, en referencia a la presencia de organizaciones criminales en el país.

En ese sentido, comentó en conferencia de prensa que, en todas las ocasiones que ha tenido comunicación con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, él ha ofrecido enviar tropas estadounidenses para combatir al narcotráfico.

Sin embargo, señaló que dicha oferta ha sido rechazada siempre.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México”, afirmó el líder republicano.

Cabe señalar que las declaraciones del presidente Trump se dan días después de que el Ejército estadounidense realizara una operación militar para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos acusados de narcoterrorismo en Nueva York.