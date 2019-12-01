Hallan sin vida a estudiante estadounidense desaparecido en Barcelona

Hallan sin vida a estudiante estadounidense desaparecido en Barcelona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 22:00:49
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Barcelona, España, 19 de marzo de 2026.- Autoridades confirmaron que los restos humanos encontrados en Barcelona corresponden a Jimmy Gracey, estudiante de la Universidad de Alabama que había sido reportado como desaparecido.

Los Mossos d'Esquadra informaron que el cuerpo del joven estadounidense fue localizado en el mar, frente al área del Puerto Olímpico, en la zona de la playa del Somorrostro.

El joven, de 20 años, fue visto por última vez a las afueras de un club nocturno durante un viaje de spring break. Su desaparición había generado preocupación tanto en Estados Unidos como en España.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del caso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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