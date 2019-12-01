Grupo que controla Gaza será "erradicado" si rompen alto al fuego, advierte Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 14:37:34

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al grupo extremista que controla la Franja de Gaza que, si no acogen los lineamientos establecidos en su plan de paz, serán “erradicados”.

“Tenemos paz en Oriente Medio por primera vez en la historia; llegamos a un acuerdo con Hamás por el que serán muy buenos, se portarán bien y serán amables. Y si no, vamos a ir y los vamos a erradicar”, dijo el líder republicano.

Lo anterior lo declaró el mandatario estadounidense durante un evento en la Casa Blanca en el que estuvo acompañado del primer ministro de Australia, Anthony Albanese.

Por otra parte, el jefe de Estado descartó la posibilidad de enviar personal militar al enclave palestino.

“No habría soldados estadounidenses en el terreno en absoluto”, señaló el presidente Trump, al asegurar que solo tendría que pedirle a varios de los países que apoyaron la propuesta de paz que se encarguen del grupo militante palestino.

“Podría decirles que intervengan (a los países) y se encarguen de ello. Pero por ahora, no lo hemos dicho. Vamos a darle una pequeña oportunidad (a Hamás) y, con suerte, habrá un poco menos de violencia”, indicó el magnate de las bienes raíces.