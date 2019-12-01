Gobierno de Trump acusa a miles de migrantes de fraude electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 10:25:26

Washington D. C., Estados Unidos, a 31 de octubre 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), demandó al estado de California y al condado de Los Ángeles, a fin de impedir que 20 mil personas, que aseguran son inmigrantes irregulares o sin la ciudadanía estadounidense, voten en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Según la acusación formal, los extranjeros están registrados para ejercer el voto, lo que constituye un fraude electoral.

La dependencia envió una lista con nombres de sospechosos de ser delincuentes electorales a cada uno de los 52 condados de California para exigir que se verifique si son ciudadanos estadounidenses.

No obstante, un juez federal rechazó el recurso de la Administración Trump, al considerar que no se esclarece la base de sus sospechas y porque la medida atenta contra el derecho de esas personas señaladas a ejercer el sufragio.

Por su parte, el DOJ advirtió a empleados del registro electoral de Los Ángeles que si dejan de verificar la elegibilidad de miles de electores, pueden enfrentar “extensas investigaciones y potenciales acciones legales” en su contra.

Desde hace años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la comunidad migrante de participar en las elecciones de manera irregular, pero nunca ha presentado pruebas de que eso suceda.