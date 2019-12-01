Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de dirigir una red criminal

Gobierno de Bolivia acusa a Evo Morales de dirigir una red criminal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 11:49:10
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La Paz, Bolivia, a 12 de noviembre 2026.- El gobierno de Bolivia acusó formalmente, a Evo Morales, ex presidente de la República, de encabezar una estructura criminal que opera desde el Trópico de Cochabamba.

Lo anterior lo confirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien aseguró que el ex mandatario boliviano controla actividades relacionadas con la producción y distribución de droga en esa región.

El funcionario mencionó que los recursos procedentes del Trópico de Cochabamba habrían servido para financiar los bloqueos y protestas registrados entre mayo y junio, en las que se exigía la salida del presidente Rodrigo Paz.

En aquel entonces, la Fiscalía boliviana abrió una investigación contra Morales por presuntos delitos de alzamiento armado y terrorismo relacionados con la organización de las protestas.

Igualmente, el ex presidente enfrenta otra orden de detención en una investigación por presunta trata agravada de personas.

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