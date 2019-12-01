Glaciares de los Alpes austriacos registran fuerte retroceso por aumento de temperaturas

Glaciares de los Alpes austriacos registran fuerte retroceso por aumento de temperaturas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 19:17:13
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Salzburgo, Austria, 13 de marzo de 2026.- Las temperaturas extremas han provocado mayores pérdidas en los glaciares alpinos, acelerando su desaparición y generando consecuencias para el suministro de agua potable, la generación de energía eléctrica, las infraestructuras e incluso las actividades recreativas en la región.

De acuerdo con un informe del Club Alpino Austríaco, el glaciar Alpeiner Ferner, ubicado en la región de Tirol occidental, y el Stubacher Sonnblickkees, en Salzburgo, se registraron las mayores pérdidas.

Ambos glaciares presentaron un retroceso cercano a los 100 metros cada uno, una cifra que supera ampliamente los 20 metros de pérdida promedio registrados en otras zonas. El reporte también señala que, de un total de 96 glaciares monitoreados, 94 han retrocedido en los últimos años, lo que refleja el impacto de las altas temperaturas en la región.

El informe advierte que los cambios registrados en los Alpes deberían servir como una señal de alerta tanto para los responsables políticos como para la ciudadanía respecto a su comportamiento frente al cambio climático. Aunque la cifra actual es menor a la registrada en los dos años anteriores, sigue posicionándose como el octavo mayor retroceso de glaciares en 135 años de mediciones.

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