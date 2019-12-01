Gasolina en EEUU alcanza su precio más alto desde 2022

Gasolina en EEUU alcanza su precio más alto desde 2022
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 11:48:19
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Washington D. C., Estados Unidos, a 31 de marzo 2026.- El precio medio de la gasolina en Estados Unidos superó los 3 dólares por galón, equivalente a 3.78 litros, lo que representa su precio más alto desde agosto de 2022.

De acuerdo con datos de la Asociación Automovilística (AAA), el 30 de marzo, el promedio nacional se situó en los 4.018 dólares por galón, lo que supone un incremento superior al 30 por ciento desde que se iniciaran las operaciones militares contra Irán a finales de febrero.

Por su parte, el director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, anunció durante la conferencia CERAWeek, celebrada la semana pasada en Houston (Texas), que se levantarán temporalmente ciertas regulaciones ambientales para facilitar el suministro y contener los costes.

“Prevemos la posibilidad de una interrupción en el suministro de combustible estadounidense”, advirtió el funcionario, al justificar la flexibilización normativa como una medida de alivio urgente para las familias.

Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance reconoció la gravedad de la situación durante un acto en Auburn Hills (Michigan), aunque calificó el repunte de “temporal”.

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