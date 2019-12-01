Fuertes incendios dejan al menos 18 personas fallecidas en Chile

Fuertes incendios dejan al menos 18 personas fallecidas en Chile
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 19:01:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Chile, Chile, a 18 de enero de 2026.- Graves incendios forestales que afectan el sur de Chile, en las regiones del Biobío y Ñuble, a unos 600 kilómetros de Santiago, han dejado hasta este domingo 18 personas fallecidas, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría incrementarse debido a la magnitud de la tragedia. Las llamas han devastado comunidades completas, donde apenas comienzan las labores de búsqueda entre los restos humeantes.

Ante la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó el “estado de excepción de catástrofe” y ordenó toque de queda en la mayoría de los municipios afectados, medida que permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público, evitar saqueos y restringir el tránsito civil.

"Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar", señaló el mandatario desde Concepción, capital de la región del Biobío, donde supervisa la atención de la emergencia.

El contraalmirante Edgardo Acevedo, responsable de las zonas bajo estado de excepción, emitió edictos que prohíben el traslado de combustibles en bidones y el encendido de fogatas, con el fin de prevenir nuevos focos, considerando que muchos incendios se originan por negligencia o acciones intencionales.

Al cierre del domingo, los incendios continuaban fuera de control. La superficie afectada pasó de unas 8 mil hectáreas por la mañana a más de 20 mil al final del día. La rápida expansión de los frentes ha dificultado el trabajo de bomberos y brigadistas, mientras que el apoyo aéreo —incluidos dos “super tanqueros”— ha resultado insuficiente ante la intensidad de las llamas.

De manera preliminar, se reporta la destrucción de más de mil viviendas. El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, comparó la gravedad de la situación con el desastre de 2010: "Lo que estamos viviendo es una catástrofe peor, a mi modo de entenderlo, que lo que vivimos en el 2010. El fuego no tiene compasión con nadie, arrasa con todo, y las imágenes son realmente dramáticas".

Las condiciones meteorológicas extremas, con temperaturas superiores a los 30 grados, vientos que superan los 60 kilómetros por hora y una humedad relativa inferior al 30 por ciento, han favorecido la propagación del fuego, panorama que se prevé continúe el lunes. El gobierno informó que hay al menos 30 incendios activos y que más de 50 mil personas han sido evacuadas a albergues habilitados en escuelas y colegios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a José Adrián “N” por homicidio cometido en Tierra Blanca, Guanajuato
Localizan durante la madrugada de este domingo restos humanos en la carretera Valle de Santiago–Yuriria
Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una persona en el fraccionamiento Villas del Pedregal
Vuelca tráiler en la carretera La Piedad-Yurécuaro; solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Madre pide clemencia al mayor capo de Michoacán: suplica la liberación de su hijo de 16 años, entregado a la delincuencia por policías municipales desde octubre
Federación y estado revientan estructura criminal en Huetamo, Michoacán: aseguran armamento, aves exóticas y una tonelada y media de estupefaciente; hay 8 detenidos
Así fue el doble feminicidio en Cuautitlán; hombre usó martillo para ultimar a su exesposa y exsuegra para raptar a su hija
Partido Verde tensa bloque oficialista por Reforma Electoral; piden ser tratados como pares a Morena
Comentarios