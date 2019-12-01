París, Francia, 31 de octubre de 2026.- Miles de personas volvieron a salir a las calles de Francia este sábado para manifestarse contra el aumento del costo de vida. Las marchas se realizaron por tercer fin de semana consecutivo y, al finalizar la jornada, se reportaron disturbios en algunas ciudades.

Las autoridades calcularon que 320 mil personas participaron en las protestas en todo el país, mientras que los organizadores estimaron una asistencia cercana al medio millón. En París, las cifras también fueron distintas: el gobierno reportó 70 mil manifestantes y la coalición sindical juvenil calculó unos 200 mil.

Entre los participantes hay jóvenes, estudiantes y miembros del movimiento de los chalecos amarillos, quienes también expresan su inconformidad por las desigualdades sociales y las condiciones de la educación. Las protestas ocurren en medio de un descontento que se ha extendido entre distintos sectores de la población.

Ante las movilizaciones y los llamados a nuevas protestas difundidos en redes sociales, las autoridades desplegaron a 70 mil agentes de seguridad. También se mantienen atentas a posibles concentraciones durante la noche de Halloween. Las manifestaciones no se limitaron a Francia, pues en Alemania también hubo marchas y la policía utilizó cañones de agua para dispersar a algunos grupos.