Francia mantiene toque de queda en diferentes zonas tras los saqueos y disturbios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 19:40:24

París, Francia, 22 de octubre de 2026.- Las autoridades de París mantienen restricciones en algunas zonas de la ciudad tras los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana, que dejaron daños en comercios y edificios.

Las medidas afectan principalmente a los alrededores de la plaza de la República y al barrio comercial de Les Halles, donde se han limitado las reuniones y la circulación durante la noche para evitar nuevos enfrentamientos.

Las zonas que mantienen el toque de queda:

París: Place de la République (terre-plein central) y el sector de Les Halles (zonas alrededor de Place Maurice-Quentin, rue Berger, boulevard de Sébastopol, rue Rambuteau, allée André-Breton). De 23:00 a 06:00 todas las noches hasta el lunes 26 de octubre a las 06:00.

Toulouse: Hypercentro (Capitole, rue Saint-Rome, rue des Changes, Esquirol, rue d’Alsace-Lorraine, rue de Rémusat y alrededores). De 23:59 a 05:00 del jueves 22 al domingo 25 de octubre. Para toda la población (con excepciones para ir a casa, trabajo o urgencias).

Niza: Centro (zonas más afectadas) de 21:00 a 06:00 hasta alrededor del 25 de octubre.

Los disturbios comenzaron durante las protestas contra el aumento del costo de vida y los problemas en los servicios públicos. Durante las movilizaciones, algunos grupos saquearon tiendas y se enfrentaron con la policía, mientras que varios negocios sufrieron daños.

Ante la posibilidad de nuevas protestas, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que se prohibirán las manifestaciones que las autoridades consideren ilegales. Sin embargo, las movilizaciones organizadas por sindicatos podrán realizarse, aunque las autoridades podrían modificar sus recorridos por motivos de seguridad.