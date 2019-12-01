Francia establece toque de queda tras actos violentos del fin de semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 16:48:21

París, Francia, 19 de octubre de 2026.- Las autoridades francesas establecieron un toque de queda en París y otras ciudades para evitar nuevos disturbios, luego de los saqueos y ataques registrados durante el fin de semana.

Los hechos más graves ocurrieron el sábado, cuando grupos de manifestantes encapuchados atacaron comercios e incendiaron el ayuntamiento de Limoges. Aunque los incidentes disminuyeron el domingo por la noche, las autoridades decidieron mantener medidas para evitar nuevos actos de violencia.

En París, las restricciones se aplicarán en zonas como la plaza de la República y el área comercial de Les Halles, donde los habitantes no podrán salir a la calle entre las 11:00 de la noche de este lunes y las 6:00 de la mañana del martes, también habrá medidas similares en ciudades como Lille y Lyon.

El presidente Emmanuel Macron condenó los hechos y calificó la situación como una ola de violencia descontrolada. Mientras tanto, las autoridades buscan evitar nuevos saqueos y ataques contra comercios y edificios públicos.