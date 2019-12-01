Flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela: Donald Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 07:52:24

Washington, Estados Unidos, 28 de enero del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que la flota de barcos enviada a Irán está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que se hizo en Venezuela.

“Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, y con “violencia si es necesario”, escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth Social.

“El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche”, agregó en su mensaje.

Por su parte, el Gobierno de Irán, afirmó que considera más probable un conflicto bélico que una negociación con Estados Unidos, tras el incremento de la tensión entre ambas naciones.