Flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela: Donald Trump

Flota enviada a Irán está lista para actuar como en Venezuela: Donald Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 07:52:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, 28 de enero del 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que la flota de barcos enviada a Irán está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que se hizo en Venezuela.

“Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez”, y con “violencia si es necesario”, escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth Social.

“El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche”, agregó en su mensaje.

Por su parte, el Gobierno de Irán, afirmó que considera más probable un conflicto bélico que una negociación con Estados Unidos, tras el incremento de la tensión entre ambas naciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a adolescente acusado de violación en Morelia, Michoacán
Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto responsable de asalto y homicidio en taquería de Puebla; es integrante de grupo criminal michoacano
Ultiman a individuo en la colonia Trasierra de Zamora, Michoacán 
Hallan cadáver calcinado en paraje carretero de Morelia
Más información de la categoria
Acusan a la FGR de incumplir orden judicial en caso de mandos navales acusados de huachicol
Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto responsable de asalto y homicidio en taquería de Puebla; es integrante de grupo criminal michoacano
Hallan cadáver calcinado en paraje carretero de Morelia
Detienen en Oaxaca a mujer por disparar contra la casa de su padre
Comentarios