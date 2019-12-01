Brasilia, Brasil, a 18 de octubre de 2026.- El candidato derechista Flávio Bolsonaro llega a la recta final de la contienda presidencial brasileña con una ventaja sobre Luiz Inácio Lula da Silva, en una elección que definirá el próximo 25 de octubre quién encabezará el gobierno del país sudamericano.

De acuerdo con un análisis publicado por La Carpeta Púrpura, las encuestas difundidas después de la primera vuelta colocan al senador del Partido Liberal por encima del actual mandatario, aunque la diferencia entre ambos aspirantes mantiene la competencia abierta.

En la primera jornada electoral, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor de 56.1 millones de votos, equivalentes a 47.03 por ciento de los sufragios válidos, mientras que Lula reunió cerca de 53.9 millones, con 45.16 por ciento. Estos resultados obligaron a realizar una segunda vuelta, debido a que ninguno alcanzó la mayoría absoluta.

El resultado definitivo dependerá de la capacidad de ambos candidatos para atraer a los electores que respaldaron a otras fuerzas políticas en la primera ronda. Mientras Bolsonaro busca ampliar su ventaja, Lula intentará conservar el apoyo de sus bases y sumar nuevos votos para mantenerse en la Presidencia.

La contienda representa una prueba política para Brasil, donde el descontento de algunos sectores con los servicios públicos y la gestión gubernamental ha contribuido al crecimiento de la oposición de derecha. La votación del 25 de octubre determinará si el oficialismo logra continuar en el poder o si la familia Bolsonaro regresa a la primera línea del gobierno federal.