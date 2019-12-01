Flávio Bolsonaro aventaja a Lula en primeros resultados de elección presidencial en Brasil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 16:41:05

Brasilia, Brasil, a 4 de octubre de 2026.- El conteo preliminar de las elecciones presidenciales en Brasil colocó al senador Flávio Bolsonaro al frente de la votación, por encima del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en una jornada marcada por la competencia entre ambos bloques políticos.

Con 41.57 por ciento de los votos contabilizados, el candidato del Partido Liberal registraba 50.14 por ciento de los sufragios, mientras que Lula, del Partido de los Trabajadores, acumulaba 41.44 por ciento, de acuerdo con los primeros datos del escrutinio.

La ventaja, sin embargo, todavía no representa un resultado definitivo, debido a que el proceso de conteo continúa y los porcentajes pueden modificarse conforme se incorporen los votos de las distintas regiones del país. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesita superar el 50 por ciento de los votos válidos.

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo, mientras que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, representa al sector de derecha que pretende regresar al poder en Brasil.

Las encuestas previas anticipaban una contienda cerrada y apuntaban a una segunda vuelta, escenario que se concretaría el próximo 25 de octubre si ninguno de los aspirantes obtiene la mayoría necesaria para imponerse en la primera ronda.