Fiscalía de EU busca confiscar 15 mil millones de dólares a "El Mayo" Zambada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 15:30:47

Nueva York, Estados Unidos, a 13 de julio de 2026.- La Fiscalía federal de Estados Unidos solicitó a un juez de Nueva York autorizar el decomiso de 15 mil millones de dólares al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, como parte de la sentencia que enfrentará tras haberse declarado culpable de diversos delitos.

De acuerdo con una solicitud presentada mediante una carta dirigida al juez Brian M. Cogan, obtenida por EFE, los fiscales también pidieron que Zambada sea condenado a cadena perpetua, conforme a lo establecido en el acuerdo de culpabilidad alcanzado por el acusado.

Ismael "El Mayo" Zambada, de 76 años, fue considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa. En agosto de 2025 aceptó su responsabilidad por cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

La audiencia para conocer la sentencia del capo mexicano está programada para el próximo 20 de julio, fecha en la que el juez determinará si procede tanto la cadena perpetua como el decomiso millonario solicitado por la Fiscalía estadounidense.