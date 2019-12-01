Fiscal de Washington demanda a Trump por "toma hostil" de policía capitalina

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de agosto 2025.- El fiscal general de Washington D. C., Brian Schwalb, demandó a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la presunta "toma hostil" de la Policía de la capital por parte del Gobierno federal.

"Al declarar una toma hostil del Departamento de Policía de Washington D.C., la Administración está abusando de su autoridad limitada y temporal bajo la Ley de Autonomía, infringiendo el derecho del Distrito a la autogestión y poniendo en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes de Washington D.C.", dijo el funcionario en un comunicado.

De acuerdo con Scwalb, "esta es la amenaza más grave a la autonomía que el Distrito ha enfrentado jamás, y estamos luchando para detenerla".

En la demanda, el fiscal solicita a un juez federal que declare inconstitucionales y bloquee las acciones del presidente Trump y la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, las cuales alega exceden los límites de la Home Rule Act, la ley que gobierna la autonomía de Washington desde 1973.

Cabe señalar que el recurso legal fue interpuesto horas después de que la jefa del Departamento de Justicia (DOJ, Pam Bondi, -designada por el mandatario para supervisar las acciones federales en temas de seguridad en el Distrito de Columbia- firmara una orden para nombrar al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como comisario de emergencia de la ciudad.