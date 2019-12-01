Firman Argentina y EU un acuerdo de comercio e inversión recíproco

Buenos Aires, Argentina, a 5 de febrero de 2026.- Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de comercio e inversión recíproco que permitirá a la carne argentina un acceso “sin precedentes” al mercado estadounidense, informó el gobierno de Javier Milei este jueves.

El pacto deriva del acuerdo marco anunciado en noviembre, mediante el cual Argentina abrió su mercado a productos estadounidenses a cambio de una reducción de aranceles a algunas de sus exportaciones. Según la Presidencia, el objetivo es “reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos”.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que el convenio “reduce las barreras comerciales de larga data” y amplía el acceso al mercado para exportadores de ese país, con productos que van “desde vehículos automotores hasta una amplia gama de productos agrícolas”.

La Cancillería argentina adelantó que Estados Unidos “eliminará los aranceles recíprocos para mil 675 productos argentinos” y ampliará a 100 mil toneladas el cupo preferencial para la carne bovina, lo que “permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas”. Además, Washington “ratificó su compromiso de revisar oportunamente los aranceles al acero y al aluminio”.

Finalmente, la Presidencia informó que el acuerdo será enviado al Congreso y que Milei “confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”.