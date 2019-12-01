Firma Donald Trump una Ley con la que se obliga a su administración a publicar documentos relacionados con Jeffrey Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 21:13:37
Washington, Estados Unidos, a 19 de noviembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una ley que obliga a su administración a publicar todos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, quien fue condenado por tráfico sexual de menores, y que falleció en el 2019 mientras se encontraba en prisión.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense, realizó el anuncio, después de que se resistiera a entregar los documentos por varios meses.

¡ACABO DE FIRMAR LA LEY PARA DIVULGAR LOS ARCHIVOS EPSTEIN!”, expresó en la publicación.

Con ello, se da un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia haga públicos todos los expedientes, documentos e información que estén vinculados al caso Epstein, así como los de la investigación de su muerte.

Además aseveró que los demócratas han usado el tema para desviar la atención de los logros que ha tenido durante su administración.

“Los demócratas han utilizado el tema ‘Epstein’, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar desviar la atención de nuestras INCREÍBLES victorias… Epstein fue demócrata toda su vida… donó miles de dólares a políticos demócratas y estaba profundamente vinculado a muchas figuras demócratas conocidas, como Bill Clinton”.

 

