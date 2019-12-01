Firma Donald Trump orden ejecutiva para que el Pentágono adquiera energía eléctrica proveniente de plantas termoeléctricas de carbón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 23:00:36
Washington, Estados Unidos, a 11 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó este miércoles al Pentágono a adquirir energía eléctrica proveniente de plantas termoeléctricas de carbón, en lo que representa un nuevo esfuerzo por impulsar a una industria que enfrenta altos costos, una tendencia a la baja y señalamientos por su impacto en el calentamiento global.

La orden ejecutiva fue firmada en la Casa Blanca, durante un acto en el que el mandatario republicano estuvo acompañado por trabajadores del sector minero del carbón.

El documento establece que el Departamento de Defensa deberá concretar contratos de largo plazo para el abastecimiento de electricidad generada con este combustible, “para asegurarse de que las instalaciones militares y los sitios esenciales de la defensa cuenten con un suministro ininterrumpido”.

La administración Trump ha manifestado abiertamente su rechazo a las energías renovables, especialmente a la eólica, al considerar que no ofrecen la confiabilidad necesaria.

Durante la ceremonia, el presidente afirmó que el carbón es “esencial para nuestra seguridad nacional”. En el evento, representantes de la industria lo reconocieron como “campeón indiscutible del carbón”.

