FedEx demanda al gobierno de Trump y exige reembolso total de aranceles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 21:30:17
Nueva York, Nueva York, a 23 de febrero de 2026.- La empresa de mensajería y logística FedEx presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para exigir la devolución total de los aranceles que pagó bajo una ley que recientemente fue invalidada.

La acción legal fue presentada el lunes ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, luego de que el pasado viernes la Supreme Court of the United States determinara si Trump excedió su autoridad presidencial al utilizar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles amplios a casi todos los socios comerciales del país.

En su demanda, FedEx solicita un “reembolso completo” de todos los impuestos aduaneros que pagó bajo esa ley. La compañía argumenta que, mientras los aranceles estuvieron vigentes, importó mercancías desde países sujetos a esos cobros y cumplió con el pago correspondiente, lo que afirma le generó afectaciones económicas.

De acuerdo con el procedimiento habitual, cuando un producto entra a Estados Unidos, el importador paga un arancel estimado. Posteriormente, la autoridad aduanera confirma el valor final, la clasificación del producto y el monto definitivo a pagar.

FedEx, que transporta alrededor de 17 millones de paquetes diarios en cientos de países, ya había advertido en reportes financieros que los aranceles afectarían sus ganancias. En septiembre pasado, la empresa estimó que el impacto podría alcanzar hasta mil millones de dólares durante el año fiscal 2026.

La directora de clientes de la compañía, Brie Carere, señaló en su momento que el periodo fue “muy estresante” para los clientes, especialmente para los pequeños exportadores.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre la demanda. Este caso sería el primero presentado por una gran corporación para exigir la devolución de aranceles tras el fallo de la Corte Suprema, aunque ya existen otros procesos en tribunales especializados en comercio internacional.

