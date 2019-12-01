Washington, D.C., Estados Unidos, 20 de julio de 2026.- La investigación por el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos continúa, aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) descartó que las pruebas iniciales realizadas a lechuga iceberg procedente de Guanajuato confirmaran la presencia del parásito Cyclospora.

Inicialmente, la agencia informó que científicos de la FDA habían identificado el parásito en lechugas de la empresa Taylor Farms provenientes del centro de México, pero luego de una revisión de laboratorio, la dependencia estadounidense aclaró que el análisis no confirmó la presencia del microorganismo.

“Debido a la complejidad de la detección de Cyclospora, los expertos de laboratorio de la FDA revisaron nuevamente los resultados de las muestras y concluyeron que el hallazgo no representa una verdadera amplificación y debe considerarse un ‘falso positivo’”, señaló la agencia en un comunicado difundido la noche del domingo.

A pesar de la corrección, la investigación por el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos continúa. Como medida preventiva, Taylor Farms retiró del mercado toda la lechuga iceberg producida por su subsidiaria en Guanajuato, así como ensaladas y mezclas que contienen ese ingrediente, una acción que abarca 35 productos distribuidos en 27 estados del país.

La decisión se tomó luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) relacionaran el brote con lechuga iceberg suministrada a restaurantes de la cadena Taco Bell, donde decenas de personas contrajeron la infección ocasionada por el parásito Cyclospora.

De acuerdo con la empresa, el retiro responde a la posibilidad de una contaminación, mientras las autoridades sanitarias estadounidenses continúan investigando el origen del brote.

Asimismo, como parte de las indagatorias, la FDA enviará inspectores a granjas mexicanas y a una planta procesadora de lechuga para revisar los procesos de producción, manejo y distribución del producto. Además, busca determinar si la lechuga presuntamente relacionada con los contagios también fue distribuida a otros restaurantes o establecimientos comerciales.

Hasta el momento, los CDC han confirmado mil 645 casos de ciclosporiasis desde el 1 de mayo de este año, además de más de 5 mil 100 casos sospechosos que permanecen bajo investigación y 141 hospitalizaciones. Según la autoridad sanitaria, esta cifra representa un incremento de 27 veces respecto al mismo periodo del año anterior.