FBI captura a 5 personas por planear un ataque extremista en California y Nueva Orleans

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 14:42:11

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 15 de diciembre 2025.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI), capturó a cinco personas, acusadas de planear una serie de ataques extremistas en el sur de California, durante las celebraciones de Año Nuevo.

Lo anterior lo informó la jefa del Departamento de Justicia (DOJ), Pam Bondi, a través de un mensaje en sus redes sociales en el cual, aseguró que se trata de sospechosos que forman parte de un grupo “de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista”.

“Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y atroz en el Distrito Central de California (los condados de Orange y Los Ángeles)”, escribió la funcionaria federal.

Asimismo, la fiscal general apuntó que los detenidos pretendían atacar a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Por su parte, el director general del FBI, Kash Patel, anunció que la detención de un quinto individuo, quien también está presuntamente conectado con el grupo “extremista”, fue detenido en Nueva Orleans, donde planeaba un “ataque violento aparte”.

En documentos judiciales presentados en California, las autoridades identificaron a los cuatro detenidos en ese estado como Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai.