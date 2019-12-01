FBI allana casa de periodista del The Washington Post

FBI allana casa de periodista del The Washington Post
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 14:41:56
Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de enero 2026.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI), allanó la vivienda de Hannah Natanson, periodista del medio The Washington Post (TWP), como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados.

Por su parte, el rotativo capitalino calificó la medida de “inusual y agresiva“, al señalar que no es habitual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas en el marco de investigaciones por filtraciones a la prensa.

Cabe mencionar que la trabajadora de la comunicación en la encargada de su periódico de cubrir la Administración federal y forma parte de un equipo de periodistas que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio.

Según su versión, Natanson estaba dentro de su domicilio en el estado de Virginia, cuando los agentes registraron la vivienda e incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente.

Oficialmente, el FBI no investiga a la periodista, sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal.

Hay que recordar que en abril, la jefa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Pam Bondi, anuló una política de la anterior Administración de Joe Biden (2022-2025) que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios del Gobierno que hubieran proporcionado información confidencial a medios de comunicación.

Noventa Grados
