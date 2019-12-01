Familias de rehenes en Gaza piden premio Nobel de la Paz para Donald Trump

Jerusalén, Israel, a 6 de octubre 2025.- Las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza pidieron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sea el ganador del premio Nobel de la Paz 2025, por sus contribuciones a la “paz mundial”.

Por medio de una carta, los seres queridos de los afectados indicaron al Comité Noruego del Nobel que: “Tras casi dos años de sufrimiento, hemos llegado a un punto de inflexión crucial”, señalaron las familias. La determinación del presidente Donald Trump de lograr la paz hizo posible lo que muchos consideraban imposible”.

De igual forma, la misiva recalcó que “ningún líder ni organización ha contribuido más a la paz mundial que el presidente Trump. Mientras muchos han hablado con elocuencia sobre la paz, él la ha logrado. Mientras otros han hecho promesas vacías, él ha conseguido resultados tangibles que han salvado innumerables vidas”.

Además, en la carta afirman que el mandatario estadounidense “no se ha limitado a hablar de paz: la ha hecho realidad”.

Cabe recordar que el pan de paz del líder republicano está compuesto por 20 puntos, y propone el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes en manos de Hamas y la creación de un gobierno de transición para Gaza supervisado por Washington y el ex primer ministro británico Tony Blair.