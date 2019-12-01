Fallecen al menos 5 personas y otras más resultaron heridas tras un accidente ferroviario en España

Fallecen al menos 5 personas y otras más resultaron heridas tras un accidente ferroviario en España
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 21:30:18
Córdoba, España, a 18 de enero de 2026.- Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas tras un accidente ferroviario ocurrido cerca del municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde un tren descarriló y chocó contra otro convoy que circulaba en sentido contrario, informaron autoridades.

La Guardia Civil confirmó a la AFP el fallecimiento de cinco personas, mientras que los servicios de emergencia de Andalucía reportaron heridos de diversa gravedad y pasajeros atrapados dentro de los trenes, lo que activó un operativo de rescate.

De acuerdo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), un tren de la empresa Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid se salió de la vía por causas aún bajo investigación e invadió la vía contigua, donde colisionó frontalmente con otro tren, provocando el descarrilamiento de ambos.

Testimonios recogidos por Televisión Española (TVE) señalaron que uno de los vagones volcó por completo, dejando personas atrapadas. Los servicios de emergencia indicaron que comenzaron a recibir llamadas minutos después del accidente. “Hemos recibido avisos de personas que indicaban que había heridos y atrapados”, señaló una portavoz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, expresó su preocupación y anunció el envío de refuerzos a la zona. “Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba. Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico para ayudar en todo lo necesario”.

Las autoridades no han informado aún sobre la identidad de las víctimas ni las causas del descarrilamiento, que serán investigadas.

