Fallecen 13 personas tras choque en carretera de Perú

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 22:55:03

Lima, Perú, a 23 de marzo de 2026.- Un fatal accidente carretero ocurrido en el sur de Perú dejó un saldo preliminar de al menos 13 personas sin vida y cinco más heridas, luego de que una miniván y un camión de carga colisionaran de frente durante la mañana de este lunes.

El siniestro se registró en las cercanías de San Antonio de Chuca, en el altiplano andino, sobre la vía que enlaza la región de Arequipa con Puno, a más de mil kilómetros de Lima.

De acuerdo con autoridades del sector salud, entre las víctimas mortales se encuentran los conductores de ambas unidades. Además, cinco personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a un hospital en la capital regional para recibir atención médica. El gerente regional de Salud, Walther Oporto, confirmó la cifra preliminar de fallecidos.

Reportes iniciales señalan que el camión involucrado contaba con matrícula brasileña. Asimismo elementos de seguridad y equipos de emergencia acudieron al sitio para realizar labores de rescate y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, solo dos de las víctimas han sido identificadas de manera oficial. Mientras que la fiscalía peruana abrió una investigación con la finalidad de esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.