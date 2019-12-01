Fallece un hombre por accidente en montaña rusa de Six Flags, en Georgia, Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 22:22:00

Atlanta, Estados Unidos, 12 de octubre de 2026.- Un hombre murió y varias personas resultaron heridas luego de un accidente ocurrido este lunes 12 de octubre en la montaña rusa Goliath, del parque Six Flags Over Georgia, cerca de Atlanta, Estados Unidos.

De acuerdo con la Policía del condado de Cobb, el accidente ocurrió mientras varias personas se encontraban en la atracción. Testigos señalaron que el hombre salió de su asiento durante el recorrido, aunque todavía no se ha confirmado cómo sucedieron los hechos.

La montaña rusa alcanza una altura de aproximadamente 60 metros y una velocidad de hasta 112 kilómetros por hora.

Tras el accidente, los demás visitantes fueron evacuados y según los reportes, algunas fotografías tomadas durante el recorrido también captaron parte de lo ocurrido.

Por su parte, Six Flags lamentó la muerte del visitante y señaló que está colaborando con la policía para investigar el caso. Hasta el momento no se ha dado ninguna información sobre el nombre de la víctima.

Además, la empresa decidió cerrar temporalmente montañas rusas similares en otros de sus parques como medida de precaución, mientras se investigan las causas del accidente.