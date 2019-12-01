Fallece Napoleón Becerra, candidato presidencial peruano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 08:42:33

Lima, Perú, a 16 de marzo 2026.- El candidato presidencial peruano, Napoleón Becerra, perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país, según informaron fuentes de su partido y medios oficiales.

El político tenía 67 años de edad y el uno de los principales candidatos opositores y líderes del izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú).

De acuerdo con la emisora RPP, la candidata a dipuitada por Lima, Emely Silva, les comentó que Becerra sufrió el accidente en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando viajaba hacia la vecina región de Ayacucho.

“Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido”, señaló al medio de comunicación la también portavoz del movimiento.

RPP precisó que el accidente se produjo a la altura del kilómetro 183 de la Vía de los Libertadores en la jurisdicción de la localidad de Huaytará, en Huancavelica.

El medio indicó que el alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvín Huamaní, les informó que el candidato viajaba en una camioneta que cayó a una cuneta al lado de la vía por causas aún no precisadas.