Fallece creador de contenido de TikTok en Los Ángeles; se habría quitado la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 21:55:14

Los Ángeles, California, a 15 de diciembre de 2025.- Tucker Genal, creador de contenido de la plataforma TikTok, perdió la vida a los 31 años de edad.

Según información del registro del Médico Forense de Los Ángeles, el fallecimiento fue el pasado 11 de diciembre en su residencia y fue catalogado como suicidio.

A través de la red social de Instagram, su hermano Carson Genal, confirmó la noticia acompañado de un mensaje de despedida, además de que pidió respeto y privacidad para su familia, por el difícil momento que están pasando.

“Eras mi mejor amigo y un hermano mayor increíble. Pasé toda mi vida admirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe”, expresó.

Tucker contaba con 2.5 millones de seguidores en la plataforma y compartía videos de humor y de su vida cotidiana junto a sus hermanos y amigos.

De inmediato, cientos de seguidores mandaron mensajes de condolencias y compartieron recuerdos en redes sociales.