Explota automóvil en zona comercial de Guayaquil, Ecuador; hay un fallecido

Explota automóvil en zona comercial de Guayaquil, Ecuador; hay un fallecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 22:34:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guayaquil, Ecuador, a 14 de octubre de 2025.- Un automóvil explotó en una zona comercial del puerto de Guayaquil, dejando una persona sin vida, así como varios heridos, por lo que el ministro del Interior lo calificó como un “acto terrorista”.

De acuerdo a un video que compartió el servicio de seguridad ECU911, se observa una camioneta estacionada, de la cual sale fuego y humo, y minutos después ocurre la explosión.

Asimismo, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló que en el lugar había dos vehículos, de los cuales, solamente uno explotó, pero el otro también tenía una cantidad de explosivo.

La Fiscalía informó a través de la red social X que abrió una investigación, además de que detalló que los explosivos que se usaron fueron de elaboración profesional.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, indicó que fue un “atentado terrorista”.

“Esto no es una coincidencia, está dentro del marco de ataques armados terroristas en Ecuador. Los vamos a buscar debajo de las piedras. Van a estar presos por terrorismo”, aseguró.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a un hombre dentro de una bodega en la colonia Ávila Camacho de Apaseo el Alto, Guanajuato
Balean a un individuo en la colonia Trasierra de Jacona, Michoacán; resultó herido
Se derrumban 6 viviendas por explosión de gas en Nuevo Laredo, Tamaulipas; una mujer perdió la vida
Se adjudica cartel ataque a la presidencia de Zinapécuaro, Michoacán; van dos agresiones en menos de un año
Más información de la categoria
Se adjudica cartel ataque a la presidencia de Zinapécuaro, Michoacán; van dos agresiones en menos de un año
Golpe al crimen en Cotija, Michoacán: Ejército y Guardia Nacional decomisan arsenal y cinco camionetas en el Cerro del Lobo
Congreso de Michoacán buscará tener listo a mediados de diciembre presupuesto 2026: Bugarini Torres 
Alexis Velázquez invita a disfrutar del Balneario Vista Bella dentro de la 1er Feria de los Balnearios en Huandacareo
Comentarios