Explota automóvil en zona comercial de Guayaquil, Ecuador; hay un fallecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 22:34:47

Guayaquil, Ecuador, a 14 de octubre de 2025.- Un automóvil explotó en una zona comercial del puerto de Guayaquil, dejando una persona sin vida, así como varios heridos, por lo que el ministro del Interior lo calificó como un “acto terrorista”.

De acuerdo a un video que compartió el servicio de seguridad ECU911, se observa una camioneta estacionada, de la cual sale fuego y humo, y minutos después ocurre la explosión.

Asimismo, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló que en el lugar había dos vehículos, de los cuales, solamente uno explotó, pero el otro también tenía una cantidad de explosivo.

La Fiscalía informó a través de la red social X que abrió una investigación, además de que detalló que los explosivos que se usaron fueron de elaboración profesional.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, indicó que fue un “atentado terrorista”.

“Esto no es una coincidencia, está dentro del marco de ataques armados terroristas en Ecuador. Los vamos a buscar debajo de las piedras. Van a estar presos por terrorismo”, aseguró.