Explosión en fábrica de Turquía cobra la vida de 17 trabajadores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 17:57:27

Ankara, Turquía, 10 de noviembre de 2026.- Una explosión en una fábrica de acero ubicada en el oeste de Turquía dejó un saldo de 17 trabajadores sin vida y al menos 13 lesionados, luego de un accidente ocurrido durante labores de mantenimiento.

El hecho se registró el lunes 9 de noviembre en una planta de la empresa HABAS, ubicada en el distrito de Aliaga, en la provincia de Esmirna.

De acuerdo con los primeros reportes, una grúa que era utilizada para realizar trabajos en las instalaciones cayó sobre un horno industrial, lo que provocó una fuerte explosión y un incendio dentro de la fábrica.

Tras el accidente, equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los trabajadores afectados y buscar a posibles personas atrapadas entre los escombros. Algunos de los lesionados fueron trasladados a hospitales de la región.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo negligencia o fallas en las medidas de seguridad de la planta.