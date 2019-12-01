Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 11:04:11

Tailandia, Bangkok. a 26 de noviembre de 2026.- Una fuerte explosión se registró este jueves en un depósito de petróleo ubicado en Bangkok, capital de Tailandia, donde se observó una gran bola de fuego y una columna de humo negro que se extendió por el cielo de la ciudad.

El incidente ocurrió en un complejo operado por la empresa energética Bangchak Corporation, en el este de la capital. Tras lo ocurrido, la Oficina del Distrito de Bangna pidió a la población evacuar de inmediato la zona como prevención.

La explosión se escuchó a varios kilómetros de distancia y provocó la movilización de los servicios de emergencia, mientras las llamas se elevaban por encima de las instalaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas o fallecidas, ni se ha dado a conocer la causas de la explosión ni más detalles sobre los daños.