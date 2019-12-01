Explosión e incendio en base militar de Canadá dejan siete personas fallecidas y decenas de heridos

Edmonton, Canadá, a 18 de octubre de 2026.- Una emergencia de grandes dimensiones sacudió una instalación militar de Canadá, luego de que una explosión desencadenara un incendio que dejó al menos siete personas fallecidas y decenas más lesionadas en la provincia de Alberta.

El siniestro ocurrió el sábado 17 de octubre en la Base de las Fuerzas Canadienses Wainwright (CFB Wainwright), ubicada al sureste de Edmonton, donde los equipos de emergencia desplegaron un operativo para atender a las víctimas y contener las llamas, que se extendieron rápidamente fuera del área de entrenamiento.

De acuerdo con reportes de medios locales, la explosión se habría producido alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, durante ejercicios militares con munición real. Una de las hipótesis señala que una tubería o un pozo de gas pudo haber sido alcanzado, aunque las causas del incidente todavía no han sido confirmadas oficialmente.

Las fuertes ráfagas de viento, que habrían alcanzado velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, contribuyeron a la propagación del fuego y complicaron las labores de respuesta. La magnitud de la emergencia también generó una fuerte presión sobre los servicios médicos de la región, ante la llegada de numerosos heridos a hospitales cercanos.

El ministro de Defensa canadiense, David McGuinty, confirmó que el incidente dejó víctimas mortales y personas lesionadas, mientras que las autoridades militares y la Policía Montada de Canadá iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el primer ministro Mark Carney expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, además de señalar que el gobierno federal mantiene coordinación con las autoridades provinciales y municipales para atender la situación.

Las Fuerzas Armadas de Canadá informaron que la identificación de las víctimas y la notificación a sus familiares forman parte de las prioridades, por lo que el balance oficial de fallecidos y heridos permanece sujeto a actualización conforme avancen las labores de emergencia.