Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 17:31:36

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2026.- El gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos extremar precauciones al transitar por Jalisco, luego de que productores agrícolas bloquearan cinco puntos carreteros como parte de las movilizaciones para exigir mejores condiciones para el campo y el cumplimiento de compromisos por parte de las autoridades mexicanas.

A través de una alerta de seguridad, la Embajada de Estados Unidos en México informó sobre las afectaciones en distintas vialidades ubicadas en los alrededores de Guadalajara, donde las protestas podrían ocasionar importantes retrasos en los traslados y complicaciones para quienes circulen por la zona.

Los puntos identificados corresponden a la carretera Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 40; Guadalajara-Nogales, en La Venta del Astillero; la autopista Guadalajara-México, en la caseta de Ocotlán; la carretera La Barca-Atotonilco, cerca del Hotel Krystal, y la carretera federal 80, en la caseta de Tepatitlán.

Ante este escenario, la representación diplomática recomendó a sus connacionales evitar las zonas donde se desarrollan las manifestaciones, mantenerse informados mediante medios locales y atender las indicaciones de las autoridades. También recordó la importancia de comunicarse al número de emergencias 911 en caso de requerir asistencia.

Las movilizaciones fueron convocadas por productores inconformes con las condiciones de comercialización de sus cosechas, quienes demandan precios justos para el maíz, entrega de apoyos pendientes y cumplimiento de acuerdos establecidos con el Gobierno federal.

Hasta el momento, no se ha determinado cuánto tiempo permanecerán las interrupciones carreteras, por lo que las autoridades estadounidenses advirtieron sobre posibles afectaciones prolongadas a la circulación.