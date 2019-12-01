Estrategia de EEUU en Venezuela "va más allá" de intento de presión a Maduro, asegura Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 08:17:37

Washington D. C., a 4 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que su estrategia de seguridad en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela van “mucho más allá” de una campaña de presión contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Al ser cuestionado sobre las operaciones militares en aguas internacionales, el mandatario estadounidense aprovechó para reiterar que “pronto” podrían podría iniciar operaciones en tierra contra el narcotráfico.

“Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra”, recalcó el líder republicano.

En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que conocen “cada ruta, cada casa” dónde fabrican “esta porquería” en referencia, a drogas como cocaína.

De acuerdo con información del Departamento de Guerra, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.