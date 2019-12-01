Este martes se realizará el primer acercamiento entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos, a 2 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que tiene previsto abordar el tema del narcotráfico con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante la reunión que sostendrán este martes en la Casa Blanca, la cual anticipó que será “buena”.

Previo al encuentro, Trump señaló ante medios de comunicación: “Tengo ganas de verlo. Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país”, al referirse a la agenda que tratará con el mandatario sudamericano.

Se trata del primer acercamiento presencial entre ambos jefes de Estado, luego de una serie de declaraciones cruzadas. Petro había acusado al gobierno estadounidense de realizar “ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe durante operativos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. En respuesta, Trump calificó al presidente colombiano como un “líder del narcotráfico” y le advirtió que debía “cuidar su trasero” para evitar que Colombia enfrentara una situación similar a la de Venezuela.

Pese a los desencuentros, ambos mandatarios retomaron el diálogo tras una conversación telefónica que derivó en este encuentro. Trump incluso afirmó que Petro “ha sido muy amable en el último mes”, y añadió con ironía: “Era ciertamente crítico antes, pero, de alguna manera, después del ataque a Venezuela se convirtió en alguien muy amable”.

Gustavo Petro, figura representativa de la izquierda latinoamericana, llegó incluso a quedarse sin visa para ingresar a Estados Unidos tras su participación en la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, cuando llamó a los ciudadanos estadounidenses a oponerse al republicano. No obstante, el distanciamiento dio paso a un acercamiento diplomático.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha informado si la reunión incluirá algún acto público o contacto con la prensa. En contraste, el presidente colombiano tiene previsto ofrecer una rueda de prensa al finalizar su visita. Petro permanecerá cuatro días en Washington, donde sostendrá encuentros con congresistas, acudirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) y ofrecerá una conferencia en la Universidad de Georgetown.