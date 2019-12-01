Estampida en templo hindú deja al menos 8 mujeres y un niño muertos; hay decenas de heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 13:47:11

Srikakulam, India, a 1 de noviembre 2025.- Al menos nueve personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en una estampida en el templo hindú Swamy Venkateswara ubicado en el distrito de Srikakulam del estado de Andhra Pradesh, en el sur de India, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con declaraciones del policía K. V. Maheswra Reddy a Associated Press, cientos de devotos se congregaron para celebrar uno de los días sagrados del hinduismo, el Ekadashi.

No obstante, el agente explicó que una reja de hierro destinada a mantener la fila de los fieles en el templo se rompió, lo que provocó la estampida.

Por su parte, Swapnil Dinkar Pundkar, funcionario de alto rango del gobierno local, dijo que se temía que hubiera más víctimas.

"Inicialmente, teníamos informes de siete muertes, pero dos personas más han sucumbido a sus heridas mientras que el estado de otras dos es crítico", señaló.

En ese sentido, Pundkar detalló que los fallecidos son ocho mujeres y un niño.

De igual forma, agregó que 16 víctimas son atendidas en un hospital local, mientras que otros 20 están en estado de shock y bajo observación en un nosocomio diferente.