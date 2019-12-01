Estampida en templo hindú deja al menos 8 mujeres y un niño muertos; hay decenas de heridos

Estampida en templo hindú deja al menos 8 mujeres y un niño muertos; hay decenas de heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 13:47:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Srikakulam, India, a 1 de noviembre 2025.- Al menos nueve personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en una estampida en el templo hindú Swamy Venkateswara ubicado en el distrito de Srikakulam del estado de Andhra Pradesh, en el sur de India, informaron las autoridades locales.  

De acuerdo con declaraciones del policía K. V. Maheswra Reddy a Associated Press, cientos de devotos se congregaron para celebrar uno de los días sagrados del hinduismo, el Ekadashi.

No obstante, el agente explicó que una reja de hierro destinada a mantener la fila de los fieles en el templo se rompió, lo que provocó la estampida.

Por su parte, Swapnil Dinkar Pundkar, funcionario de alto rango del gobierno local, dijo que se temía que hubiera más víctimas.

"Inicialmente, teníamos informes de siete muertes, pero dos personas más han sucumbido a sus heridas mientras que el estado de otras dos es crítico", señaló.

En ese sentido, Pundkar detalló que los fallecidos son ocho mujeres y un niño.

De igual forma, agregó que 16 víctimas son atendidas en un hospital local, mientras que otros 20 están en estado de shock y bajo observación en un nosocomio diferente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en CDMX a dos hombres fugitivos; son buscados en EEUU
Ataques armados en Culiacán dejan tres muertos; hay un menor de edad entre las víctimas
Sobrino de Hipólito Mora uno de los ultimados en Buenavista, Michoacán 
Era sobrino de Hipólito y Lupe Mora uno de los muertos tras las balaceras de anoche en La Ruana, Michoacán: también mataron a su esposa
Más información de la categoria
Detienen en CDMX a dos hombres fugitivos; son buscados en EEUU
Ataques armados en Culiacán dejan tres muertos; hay un menor de edad entre las víctimas
Era sobrino de Hipólito y Lupe Mora uno de los muertos tras las balaceras de anoche en La Ruana, Michoacán: también mataron a su esposa
Operativo especial resguarda el Aeropuerto de Morelia con fuerte presencia de la Policía de Álvaro Obregón, Michoacán
Comentarios