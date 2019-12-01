Autor: Redacción / Imagen ilustrativa / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 21:24:03

Washington, Estados Unidos, 18 de noviembre de 2026.- Estados Unidos realizó el martes 17 de noviembre una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), la cual se llevó a cabo a las 2:20 de la tarde, hora del Este.

El aviso se transmitió a través de estaciones de radio, televisión abierta, televisión por cable, satélite y servicios de banda ancha fija, con una duración aproximada de un minuto. Sin embargo, no llegó a los teléfonos celulares, ya que las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA) no formaron parte de este ejercicio.

El objetivo de la prueba fue evaluar la capacidad técnica y operativa del sistema para garantizar que pueda transmitir información importante de manera rápida y simultánea en todo el país ante una emergencia real.

El ejercicio fue coordinado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), como parte de la obligación legal de realizar una prueba nacional al menos cada tres años. La última se llevó a cabo el 4 de octubre de 2023.