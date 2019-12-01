Estados Unidos intercepta petrolero que se dirigía a puerto iraní en el Golfo Pérsico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 22:33:35

Washington D.C., Estados Unidos, 15 de julio de 2026.- Las Fuerzas estadounidenses interceptaron este miércoles un petrolero con bandera de Curazao que se dirigía a un puerto iraní en el golfo Pérsico, luego de que la embarcación presuntamente ignorara las advertencias emitidas por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el buque intentó incumplir las medidas del bloqueo naval impuesto por Washington contra puertos iraníes, por lo que las fuerzas estadounidenses impidieron que continuara su trayecto.

Según la información difundida, militares estadounidenses dispararon misiles Hellfire contra la chimenea del petrolero para inhabilitar e impedir su llegada a la isla de Kharg, uno de los principales centros de exportación petrolera de Irán.

El incidente ocurrió el 15 de julio de 2026, durante las primeras 24 horas de la reactivación del bloqueo naval estadounidense.