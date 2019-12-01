Estados Unidos expresa condolencias por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; ofrece ayuda contra el crimen organizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 13:12:55
Washington, Estados Unidos, 2 de noviembre del 2025.– El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lamentó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante una celebración del Día de Muertos.

A través de un mensaje en redes sociales, Landau expresó su solidaridad con la familia y los amigos del edil, y reiteró la disposición del gobierno estadounidense para fortalecer la cooperación en materia de seguridad con México.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, señaló.

El funcionario compartió una imagen del alcalde con su hijo, tomada momentos antes del ataque, y finalizó su mensaje con un llamado a la acción y un mensaje de condolencia: “Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”.

