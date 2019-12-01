Estados Unidos evacúa personal no esencial de su embajada en Beirut ante tensión con Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 15:48:08

Beirut, Líbano, 23 de febrero de 2026.- El gobierno de Estados Unidos comenzó el retiro de personal no esencial y de sus familiares elegibles de su embajada en Beirut, en un contexto de creciente preocupación por un posible conflicto militar con Irán.

De acuerdo con información del Departamento de Estado, la medida busca reducir riesgos ante el aumento de tensiones en Medio Oriente. Una fuente diplomática indicó que alrededor de 50 personas fueron evacuadas, mientras que un funcionario del aeropuerto de la capital libanesa señaló que 32 empleados de la embajada, acompañados de sus familiares, abandonaron el país este lunes.

Paralelamente, Washington ha reforzado su presencia militar en la región. El presidente Donald Trump advirtió recientemente que “ocurrirán cosas realmente malas” si no se logra un acuerdo para resolver la disputa en torno al programa nuclear de Teherán.

La decisión se da en un país marcado por antecedentes de violencia contra intereses estadounidenses. Durante la guerra civil libanesa (1975-1990), Washington responsabilizó al grupo chiita Hezbolá, respaldado por Irán, de diversos ataques, entre ellos el atentado suicida de 1983 contra el cuartel de los Marines en Beirut, que dejó 241 militares muertos, así como un ataque contra la embajada estadounidense en la capital, donde fallecieron 49 personas.

El retiro del personal diplomático ocurre en medio de un clima de incertidumbre regional y mientras continúan las tensiones entre Washington y Teherán.