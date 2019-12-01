Estados Unidos e Irán concluyen negociaciones en Islamabad sin alcanzar acuerdo

Estados Unidos e Irán concluyen negociaciones en Islamabad sin alcanzar acuerdo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 21:42:13
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Islamabad, Pakistán, 12 de abril de 2026.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó que la delegación estadounidense se retiró de las conversaciones con Irán en Islamabad sin lograr un acuerdo, luego de que, según afirmó, Teherán no aceptara las “líneas rojas” planteadas por el gobierno estadounidense.

Vance señaló que uno de los principales puntos para Estados Unidos es obtener garantías claras de que Irán no desarrollará armas nucleares. “Necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear y que no buscarán las herramientas que les permitirían obtener rápidamente un arma nuclear”, declaró.

El funcionario también indicó que, hasta el momento, no se ha observado una voluntad fundamental por parte de Irán para renunciar a este tipo de armamento a largo plazo, aunque expresó su expectativa de que dicha postura pueda cambiar.

Por su parte, autoridades iraníes afirmaron que las negociaciones fracasaron debido a lo que calificaron como “exigencias irrazonables” por parte de Estados Unidos durante las conversaciones.

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