Estados Unidos completa una nueva fase de bombardeos contra objetivos militares en Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 20:46:09

Tampa, Florida, a 20 de julio de 2026.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que finalizó una nueva etapa de su ofensiva militar contra Irán, al concluir la décima ronda de ataques dirigidos a instalaciones estratégicas del país, en medio del aumento de las tensiones entre ambas naciones.

De acuerdo con un comunicado difundido por el organismo en la red social X, la operación concluyó a las 21:00 horas del este de Estados Unidos (19:00 horas del centro de México) e incluyó bombardeos contra centros de mando militar, infraestructura marítima, sitios de lanzamiento de misiles y drones, además de sistemas de defensa antiaérea.

El Centcom aseguró que estas acciones tuvieron como objetivo reducir la capacidad de Irán para llevar a cabo ataques contra embarcaciones comerciales que navegan por el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

La ofensiva se desarrolló mientras Washington mantiene su campaña militar y un bloqueo naval sobre puertos iraníes, en un contexto de creciente confrontación entre ambos gobiernos.

Asimismo, el mando estadounidense señaló que la navegación comercial en el estrecho de Ormuz continúa operando y destacó que, desde principios de mayo, sus fuerzas han contribuido al tránsito seguro de aproximadamente 900 buques mercantes y al paso de cerca de 450 millones de barriles de petróleo crudo por esa ruta estratégica.