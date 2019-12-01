Estados Unidos aprueba venta de 500 misiles Patriot a Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 17:23:33

Washington, Estados Unidos, 30 de octubre de 2026.- El Gobierno de Estados Unidos aprobó la venta de 500 misiles interceptores Patriot a Ucrania, por un valor estimado de 2 mil 100 millones de dólares, informó este viernes el Departamento de Estado.

De acuerdo con el organismo, la compra se financiará con aportaciones de Canadá, Alemania y Noruega, además de recursos que provienen de Ucrania del préstamo otorgado por la Unión Europea.

Los misiles Patriot son utilizados para interceptar amenazas aéreas, como misiles y otras armas que pueden alcanzar objetivos en territorio ucraniano. Estos misiles sirven principalmente para proteger el espacio aéreo de Ucrania así como defender las ciudades, población e infraestructura de los ataques rusos.

La autorización llega después de varias semanas de espera por parte de Ucrania, mientras Rusia mantiene sus ataques contra instalaciones de energía y zonas civiles. A principios de esta semana, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que su país llevaba casi un mes esperando la aprobación estadounidense para recibir estos misiles.

Los retrasos también han generado tensiones entre Washington y Kiev, luego de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo para el suministro de diésel con Rusia y cuestionara que Ucrania continuara atacando refinerías rusas.

Además, el uso de armamento estadounidense en sus propias operaciones militares ha despertado preocupación por la disponibilidad de misiles y otros equipos necesarios para la defensa aérea.