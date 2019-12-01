España reconoce injusticias hacia pueblos originarios mexicanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 13:30:20
Madrid, España, a 31 de octubre 2025.- El titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció que “ha habido dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios mexicanos y que es “justo reconocerlo y lamentarlo”.

“Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, aseveró el encargado de la diplomacia española.

Las declaraciones del funcionario español se dieron durante la inauguración de una muestra sobre el arte indígena mexicano titulada “La mujer en el México indígena”, organizada por los gobiernos de ambos países.

De igual forma, el canciller Albares aseguró que entre España y México ha habido “una historia muy humana y, como todo lo humano, con claroscuros”.

Es parte del camino de justicia y reconciliación que recorremos juntos; un hito más en nuestras relaciones y nuestra hermandad”, consideró el ministro.

